SecurityScorecard consente alle organizzazioni di visualizzare i rischi e di misurare il ROI sugli investimenti in materia di sicurezza nel pieno delle turbolenze economiche

Il nuovo contenuto e il calcolatore del ROI aiutano i responsabili della sicurezza a quantificare e comunicare il valore degli investimenti in materia di cybersicurezza e di rischio dei fornitori

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, il leader mondiale nel rating sulla cybersicurezza, oggi annuncia il rilascio di una serie di risorse ideate per aiutare le organizzazioni a orientarsi nel maggiore controllo sui budget e a garantire che l’impegno per la sicurezza ottenga i finanziamenti necessari, a supporto del business.

Grazie al contenuto e ai tool, per le organizzazioni sarà più semplice comprendere e dimostrare i ritorni sugli investimenti destinati ai loro programmi per la sicurezza.

L’incertezza economica si sta ripercuotendo sulle organizzazioni di ogni settore; le spese vengono vagliate, e i budget per la sicurezza informatica non fanno eccezione, con gli attori malintenzionati che spesso si traggono profitto da questi tempi turbolenti. Per i leader della sicurezza è più importante che mai esprimere in dettaglio il valore dei loro programmi per la sicurezza e la gestione del rischio dei fornitori, comunicando in modo efficace un ROI chiaro sugli investimenti tecnologici.

Le risorse includono l’ebook 5 Ways to Secure Your Organization In Turbulent Times (5 modi per proteggere la vostra azienda in tempi difficili) e il calcolatore per il ritorno sugli investimenti (ROI) di SecurityScorecard, una valutazione gratuita di livello elevato dell’impatto economico totale fornita da SecurityScorecard. Il calcolatore interattivo aiuterà le imprese a comprendere l’impatto economico totale della piattaforma di valutazione olistica della sicurezza di SecurityScorecard.

Il calcolatore di SecurityScorecard si basa sullo studio The Total Economic Impact of SecurityScorecard (L’impatto economico totale di SecurityScorecard) redatto da Forrester Consulting e commissionato da SecurityScorecard. Lavorando insieme ai clienti di SecurityScorecard, Forrester ha identificato e quantificato i principali vantaggi derivanti dall’investimento nell’approccio integrato di SecurityScorecard alla gestione del rischio per la cybersecurity, tra cui:

Maggior efficienza nella gestione del rischio

Efficienze e consolidamento tecnologico

Miglior posture in materia di sicurezza

“Le organizzazioni di tutto il mondo stanno affrontando climi finanziari difficili, con un’enorme pressione sui CISO per la comunicazione di valore ai rispettivi consigli di amministrazione e dirigenti”, è stato il commento di Aleksandr Yampolskiy, CEO e co-fondatore di SecurityScorecard. “Gli attori delle minacce informatiche approfittano dei momenti problematici, in cui il personale e le risorse sono limitati. Tanto più velocemente il vostro team sarà in grado di dimostrare valore e giustificare i vostri investimenti, tanto più velocemente potrete affrontare i vostri problemi più critici”.

Oltre a proporre il calcolatore del ROI, SecurityScorecard aiuta le azienda anche a migliorare il ritorno sugli investimenti dei loro programmi per la sicurezza offrendo la capacità di:

Ottenere time to value più rapidi automatizzando i processi di cybersicurezza

Quantificare ai CdA il rischio in termini finanziari e testare i diversi scenari dei potenziali impatti

Sviluppare metriche chiave che richiamino l’attenzione del CdA in modo da definire, comprendere e quantificare le minacce alla sicurezza IT

Impostare avvisi e regole automatizzati per prevenire il mancato rilevamento di problemi all’interno dell’organizzazione e relativamente a ogni suo fornitore di terze parti.

SecurityScorecard sta organizzando anche una serie di webinar globali in quattro parti per informare gli spettatori sulle aree strategiche ritenute prioritarie dai principali team per la sicurezza, al fine di tutelare in modo proattivo le organizzazioni in cui operano. La serie di webinar, che prenderà il via il 29 settembre, presenterà sessioni dedicate per il pubblico di America settentrionale, APAC ed EMEA e tratterà argomenti come:

Assumere il controllo della sicurezza della vostra azienda in frangenti difficili

Analizzare gli elementi inutili per dare la priorità alle minacce più critiche

Dimostrare il valore del vostro programma per la sicurezza

Illustrare la vostra solida posture sulla sicurezza per affermarvi come fornitore di fiducia

Visitare questo sito per registrarsi a tutti i webinar e avere maggiori informazioni su come SecurityScorecard aiuta le aziende a garantire il raddoppio del ritorno sugli investimenti in termini di consapevolezza della sicurezza e prevenzione, di responsabilità dei fornitori, di priorità ad altre aree di investimento e di calcolo della stima del proprio ROI.

Informazioni su SecurityScorecard

Formato da investitori di primissimo piano come Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital e altri, SecurityScorecard è il leader mondiale del rating sulla cybersicurezza, con oltre 12 milioni di aziende valutate a ciclo continuo. Fondata nel 2013 da Aleksandr Yampolskiy e Sam Kassoumeh, esperti in materia di sicurezza e rischi, SecurityScorecard vanta una tecnologia di rating proprietaria utilizzata da oltre 30.000 organizzazioni per la gestione del rischio (aziendale e di terzi), le relazioni dei consigli di amministrazione, la due diligence, la sottoscrizione di assicurazioni IT e la supervisione normativa. SecurityScorecard è la prima società di rating della sicurezza informatica a fornire servizi di informatica forense e di risposta agli incidenti, con un approccio completo alla prevenzione e alla risposta per la sicurezza dedicato alla propria base di clienti e partner internazionali. SecurityScorecard continua a rendere il mondo un luogo più sicuro trasformando il modo in cui le aziende comprendono, migliorano e comunicano i rischi per la cybersicurezza ai propri consigli di amministrazione, dipendenti e fornitori. Ogni organizzazione ha il diritto universale al proprio rating Instant SecurityScorecard. Per ulteriori informazioni visitare il sito securityscorecard.com oppure entrare in contatto con l’azienda su LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derek Delano



SecurityScorecard



ddelano@securityscorecard.io

(646) 457-4513

Mariah Simank



10Fold per SecurityScorecard



SecurityScorecard@10fold.com

(512) 971-3702