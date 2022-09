Schneider Electric annuncia la soluzione Easy Modular Data Center All-in-One per i clienti europei

(Adnkronos) – ● La nuova soluzione Easy Prefabricated è standardizzata e pre-testata, offre tempi di consegna ridotti e una maggiore velocità di implementazione, con consegne in sole 12 settimane.



● La progettazione modulare garantisce un TCO (costo totale di proprietà) più basso e prevedibile, inferiore di circa il 15% rispetto alle normali soluzioni ingegnerizzate per il singolo progetto.

● L’approccio pre-ingegnerizzato e standardizzato riduce, inoltre, i rischi, con una gestione della fornitura da parte di Schneider Electric che garantisce efficienza operativa, sia nella produzione che nella consegna.

Stezzano (BG), 14 settembre 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell’automazione dell’energia, annuncia il lancio in Europa della nuova soluzione Easy Modular Data Center All-in-One.

Disponibili in 4 varianti standardizzate con ulteriori opzioni configurabili, i Data Center Easy Modular ‘All-in-One’ di Schneider Electric combinano tutte le apparecchiature di alimentazione, raffreddamento e IT in un’unica soluzione preconfigurata e offrono un valore eccezionale per aziende e IT che desiderano implementare una strategia di edge computing. La nuova gamma di Data Center prefabbricati soddisfa le richieste dei clienti di una maggiore prevedibilità, di un costo totale di proprietà inferiore e di una maggiore velocità di implementazione.

La gamma Easy Modular Data Center All-in-One amplia l’offerta di Data Center modulari di Schneider Electric e si basa sui successi dei prodotti per infrastrutture fisiche Easy. Tutti e quattro i modelli includono le offerte Easy Rack, Easy PDU e Easy UPS, sono raffreddati con sistemi di raffreddamento InRow DX ad altissima efficienza energetica e offrono un monitoraggio, una gestione e un’assistenza da remoto migliorati tramite il software EcoStruxure™ IT Expert DCIM di Schneider Electric.

Con i suoi nuovi modelli pre-ingegnerizzati, Schneider Electric è in grado di semplificare il processo di progettazione e messa in servizio, eliminando il lavoro di ingegneria iniziale, e di rispettare le tempistiche più esigenti, fornendo una soluzione standardizzata di alta qualità con consegna in sole 12 settimane. I progetti Easy Modular Data Center All-in-One vanno da 5 a 14 rack, offrono una capacità di potenza compresa tra 27kW e 94KkW e, a seconda dell’ambiente IT del cliente, possono essere preconfigurati all’interno di un container ISO20ft o ISO40ft, oppure come modulo da 25ft – 45ft.

I vantaggi della soluzione Easy Modular Data Center All-in-One includono:

● Maggiore prevedibilità: basati su un progetto standardizzato e su processi controllati in fabbrica, i Data Center All-in-One Easy Modular sono pre-progettati, prefabbricati e testati in un ambiente di fabbrica, prima della spedizione.

● Maggiore velocità: i Data Center All-in-One Easy Modular si basano su un design “Commercial Off The Shelf” (“COTS”). Tutti i moduli sono “site – ready”, riducendo le fasi di pianificazione, costruzione e implementazione e accelerando il tempo che intercorre tra l’ideazione e la messa in servizio.

● Costi ridotti: le soluzioni Easy Modular Data Center All-in-One costano in media il 15% in meno rispetto a una soluzione equivalente con ingegneria dedicata e offrono un ciclo di vita fino a 20 anni.

● Facilità di installazione: il sistema prefabbricato riduce i costi di manodopera e ottimizza lo spazio a disposizione.

● Sostenibilità: i Data Center All-in-One Easy Modular sono realizzati con i metodi di costruzione più sostenibili. Sono conformi alle normative RoHS e REACh, includono profili ambientali di prodotto (PEP) e incorporano caratteristiche che ottimizzano il risparmio energetico e riducono l’impatto ambientale.

“Gli operatori dei Data Center richiedono oggi soluzioni modulari e pre-ingegnerizzate, in grado di rispettare tempi stringenti di implementazione e di assicurare la prevedibilità dei costi e delle prestazioni”, ha dichiarato Elliott Turek, Offer & Innovation Leader, Prefabricated Modular Solutions, Schneider Electric. “Grazie alla pre-ingegnerizzazione e al collaudo della nuova soluzione Easy Prefab già in fabbrica, siamo in grado di aiutare i clienti ad aumentare l’affidabilità e a ridurre i rischi, garantendo loro tempi di consegna più brevi e un costo totale di proprietà inferiore”.

Disponibile attraverso i nostri Partner

Gli Easy Modular Data Center All-in-One sono disponibili attraverso la rete di Partner di Schneider Electric che opera a livello globale, compresi i Partner Elite Data Center. I clienti possono contare su un’assistenza, un servizio e una consegna locali di qualità superiore. Con siti produttivi situati in Europa, Cina, India e Stati Uniti, Schneider Electric ottimizza i costi di trasporto e garantisce che i clienti possano beneficiare di metodi di costruzione sostenibili, collaborando con i Partner di canale per fornire Data Center modulari locali di alta qualità.

Per saperne di più sulla gamma di soluzioni Easy Modular Data Center All-in-One di Schneider Electric, visita il sito web.

Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il tuo Partner digitale per la Sostenibilità e l’Efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti di connessione tra endpoint e cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone.