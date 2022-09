Savona, incendio in ospedale a Pietra Ligure: 85 evacuati, 3 intossicati

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato nella notte nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Sono stati 85 i pazienti evacuati, tre sono rimasti intossicati. “Pare che l’incendio sia di origine dolosa”, fa sapere il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post su Facebook. “Questa mattina sarò all’ospedale Santa Corona per un sopralluogo e per ringraziare i vigili del fuoco e tutto il personale sanitario che in queste ore si sono spesi senza sosta per mettere al sicuro i pazienti dopo che un incendio si è sviluppato all’interno del padiglione chirurgico”, scrive.

“Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: secondo le procedure previste, grazie all’intervento dei medici reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, sono stati evacuati 85 pazienti, tre hanno una intossicazione da fumo, uno di questi è in terapia intensiva a Savona, mentre 8 dipendenti hanno sintomi lievi”, riferisce il governatore.

“Intanto sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Pare che l’incendio sia di origine dolosa. Stiamo lavorando per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano previsti a partire da oggi e nelle prossime settimane, considerato che una parte dell’immobile è stata resa inagibile dalle fiamme”, conclude Toti.