Sanremo a tutto Rock!

Motori accesi per Sanremo Rock & Trend Festival, la kermesse rivolta ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali.Nato negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Grazie a Sanremo Rock, infatti, gli artisti emergenti hanno l’occasione di firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv.

Le novità di questa 35esima edizione prevedono le semifinali di Sanremo Rock (dal 5 al 9

settembre) al Teatro Ariston, mentre le semifinali del Sanremo Trend (dal 6 al 9) al Casinò di

Sanremo. Sempre al Casinò si terranno altri tre Festival con l’organizzazione fi Nove Eventi Srl: Sanremo Live in the city (le cui semifinali saranno dal 6 all’8 settembre e la finale il 9 presso il Casinò), Baby Voice (le semifinali saranno il 9 settembre) e il Gran Galà dei Festival (le cui semifinali saranno il 9 settembre).

Sabato 10 settembre al Teatro Ariston di Sanremo, si disputeranno le finali dei seguenti festival di Baby Voice, Gran Galà dei Festival, Sanremo Trend, Sanremo Rock.

Durante la Finalissima, i Vincitori del 35° Festival in ciascuno dei Festival saranno decretati da una giuria formata da: Danila Satragno, Ettore Diliberto, Massimo Benini (Sponsor Evolution), Carlo Parodi (Sponsor Assomusica), Luca Barone (Sponsor PMI), Andrea Pratesi (Sponsor Dophix – Hard Rock Cafè), Pino Scotto, Matt Backer, Ray Heffernan.

La serata sarà presentata da Chicco Giuliani e Ilenia De Sena.