Russia, Patriarca ortodosso Kirill positivo al Covid: “Gravi sintomi”

(Adnkronos) – Il patriarca di Mosca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, è risultato positivo al Covid. La Chiesa ha fatto sapere che Kirill, 75 anni, ha cancellato tutti i suoi viaggi ed eventi programmati poiché soffre di “gravi sintomi” che richiedono riposo a letto e isolamento.

Kirill ovviamente non parteciperà alla cerimonia di questo pomeriggio per la firma degli ‘accordi di adesione’ alla Federazione russa delle quattro regioni ucraine occupate. Per partecipare all’evento a cui sarà presente Putin è necessario superare tre test anti-Covid.