Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana: morto 42enne

(Adnkronos) – Scontro tra un’auto, una Toyota Yaris, e uno scooter, Yamaha Xenter, ieri sera intorno alle 20 in via Nomentana, a Roma, all’altezza di via Pola. Nell’incidente è morto l’uomo di 42 anni che era a bordo dello scooter. I due mezzi sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.