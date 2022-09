(Adnkronos) – Crollo parziale di elementi strutturali al Globe theatre, all’interno di villa Borghese, a Roma. Quindici studenti tra i 16 e i 17 anni sono stati coinvolti nel crollo di una scalinata in legno. Sei di questi sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate.

Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco.