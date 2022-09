Robbie Williams: il tour per i 25 anni di carriera fa tappa in Italia

XXV Tour: arriva finalmente anche in Europa il tour di Robbie Williams che celebra i suoi incredibili 25 anni carriera solista.

In Italia per un unico e imperdibile appuntamento che si terrà il 20 gennaio 2023 a Bologna, Unipol Arena.

Il tour 2023 di Robbie Williams

Le nuove date del tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via proprio dallo show di Bologna del 20 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan.

La carriera di Robbie Williams

Robbie Williams è diventato famoso come membro della boy band Take That. Dopo aver lasciato il gruppo nel 1995, ha pubblicato il suo album di debutto da solista, Life thru a Lens, che è stato un successo commerciale. Da allora Williams ha pubblicato altri nove album, tutti ben accolti sia dalla critica che dai fan.