Ribelli, la puntata del 10 settembre su Rai3 con Emma D’Aquino

Arriva “Ribelli”, il nuovo programma condotto da Emma D’Aquino, in onda su Rai 3 da sabato 10 settembre.

Il programma: le anticipazioni

La prima puntata sarà dedicata a Papa Giovanni Paolo I. In occasione della beatificazione che si è tenuta il 4 settembre a San Pietro, “Ribelli”, nella puntata in onda il 10 settembre, racconterà Albino Luciani, soprannominato il Papa del sorriso, già da vescovo di Vittorio Veneto prima e da patriarca di Venezia dopo, colpisce per la sua vicinanza agli ultimi, perché “Cristo era dalla loro parte”. I suoi modi semplici e genuini rompono gli schemi e fanno discutere. Ma il suo pontificato dura solo 34 giorni. Infatti, Papa Luciani muore all’improvviso il 28 settembre del 1978 lasciando il mondo sotto shock. La versione ufficiale, data da Radio Vaticana, parla di morte per infarto miocardico acuto, ma la sua morte è subito avvolta dal mistero.