Ribelli: la puntata del 1 ottobre

È Pietro Mennea il protagonista della quarta e ultima puntata di “Ribelli”, il programma condotto da Emma D’Aquino, in onda sabato 1° ottobre alle 16.50 su Rai 3.

Il protagonista della puntata

Soprannominato “la freccia del sud”, Mennea ha lasciato un segno indelebile nello sport con il record dei 200 metri corsi in 19” e 72 alle Universiadi di Città del Messico il 12 settembre 1979. Un record ancora imbattuto in Europa. Ma Pietro, grande campione nello sport e nella vita, è stato anche un uomo contro. Ribelle anche nella sua corporatura esile e non da velocista, pieno di grinta e determinazione. Ma, soprattutto, un campione che non è sceso a compromessi e che ha combattuto ingiustizie di un mondo sportivo sempre più sacrificato agli interessi economici in cui i veri valori e la tutela dei giovani atleti vengono in secondo piano.