Riassunto: WealthTech Abbove supporta Quintet Private Bank per portare la pianificazione patrimoniale digitale ai propri clienti di private banking in Belgio

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore belga di soluzioni Abbove, un leader emergente nel settore della trasformazione digitale della gestione patrimoniale, annuncia la sua collaborazione con Puilaetco, la filiale belga del Quintet Group, per offrire servizi digitali di pianificazione patrimoniale ai loro clienti di private banking. Con l’opportunità di espandere i servizi a sei nuovi paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Danimarca, Germania e Regno Unito, questo segna per la società un’ulteriore fase di diffusione della sua piattaforma di pianificazione patrimoniale, se l’implementazione pilota in Belgio va a buon fine.

Attualmente, oltre 25.000 famiglie in Europa sono riuscite ad accedere alla piattaforma di Abbove attraverso il loro consulente di fiducia.

