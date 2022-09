Riassunto: USB Promoter Group annuncia il lancio di USB4® Versione 2.0

La specifica definisce velocità di trasmissione dati fino a 80 Gbps tramite USB Type-C®

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–USB Promoter Group oggi ha annunciato il lancio in corso della specifica USB4® Versione 2.0, un importante aggiornamento che consentirà velocità di trasmissione dati fino a 80 Gbps attraverso cavi e connettori USB Type-C®. Le specifiche per l’erogazione di potenza USB Power Delivery (USB PD) e USB Type-C saranno pure aggiornate per rendere possibile questo livello superiore di prestazioni. Si prevede che tutti questi aggiornamenti saranno pubblicati prima della serie annuale di eventi per gli sviluppatori USB DevDays pianificata per novembre.

