Riassunto: Una società di ricerca indipendente riconosce Temenos come leader nelle piattaforme di banking digitale per il Corporate Banking Report

Secondo il rapporto, “Temenos stabilisce lo standard delle capacità di banking e architettura delle applicazioni su base AI” con una strategia che “dimostra di non avere punti deboli”

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come leader nella The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (Piattaforme di digital banking per servizi bancari aziendali). Temenos ritiene che la sua posizione come leader del settore rifletta il livello avanzato nella piattaforma aperta di Temenos per il banking componibile e l’ampio gruppo di servizi bancari che coprono tutte le aree del corporate banking.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Jessica Wolfe e Scott Rowe

Temenos – Pubbliche Relazioni globali



Tel: +1 610 232 2793 & +44 20 7423 3857



Email: press@temenos.com

Alistair Kellie

Newgate Communications per conto di Temenos



Tel: +44 20 7680 6550



Email: allnewgatetemenos@newgatecomms.com