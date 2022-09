Riassunto: TuxCare annuncia il servizio di supporto esteso al ciclo di vita del linguaggio di programmazione Python

Il lancio segna il secondo nuovo servizio di supporto al ciclo di vita esteso di TuxCare quest’anno, sottolineando la posizione dell’azienda come innovatrice nel prolungare l’uso di applicazioni vitali in modo economicamente vantaggioso.

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–TuxCare, innovatore globale nel campo della cybersecurity di livello aziendale per Linux, ha annunciato oggi il lancio e la disponibilità generale del suo Servizio Python Extended Lifecycle Support (ELS) .

Spesso scelto per l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, l’analisi dei dati e i siti web complessi, Python è attualmente il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo. Il nuovo servizio TuxCare Python ELS è facilmente implementabile e mira a dare nuova vita al codice scritto per le versioni di Python non più supportate, semplificando notevolmente la vita del personale che altrimenti si troverebbe ad affrontare compiti dispendiosi in termini di tempo legati alle funzionalità deprecate e rimosse.

