Riassunto: True Global Ventures investe un totale di 38 milioni di dollari nel leader Web3 Animoca Brands

Il True Global Ventures 4 Plus Fund e il Follow On Fund hanno investito complessivamente 38 milioni di dollari, di cui 16 milioni di dollari di titoli secondari, in Animoca Brands nel secondo e terzo trimestre 2022.

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Il True Global Ventures 4 Plus Fund e il Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) annunciano oggi un investimento totale di 38 milioni di dollari, compresi 16 milioni di dollari acquistati dal mercato secondario. TGV ha comunicato in precedenza un investimento di 17 milioni di dollari, per un investimento ulteriore di 21 milioni di dollari.





Animoca Brands ha recentemente raccolto un prestito convertibile di 110 milioni di dollari guidato da Temasek, Bayou Capital e GGV, a cui ha partecipato anche TGV.

