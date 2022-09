Riassunto: Tecnotree sottoscrive un accordo da svariati milioni di dollari con MTN Nigeria, per la trasformazione digitale 5G

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, fornitore globale finlandese di soluzioni per la trasformazione digitale dedicate ai Communication Service Provider (CSP) e ai Digital Service Provider (DSP), oggi ha annunciato la firma di un accordo con MTN Nigeria del valore di svariati milioni di dollari per l’implementazione delle sue soluzioni BSS pronte per il digitale 5G.





L’operatore punta a fornire servizi digitali all’avanguardia e ha scelto la BSS Suite 5 cloud nativa di Tecnotree per guidare questo percorso di trasformazione. L’accordo comprende l’evasione di ordini da catalogo tramite la Digital BSS Suite di Tecnotree, basata su API aperte certificate da TM Forum, per operazioni digitali di qualità superiore con facilità di integrazione e interazioni approfondite con i clienti.

