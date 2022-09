Riassunto: Tecnotree accelera la transizione digitale verso il cloud con l’integrazione di Microsoft Azure

FINLANDIA, Espoo–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, fornitore globale di Business Support Systems (BSS) per il settore delle telecomunicazioni, annuncia che fornirà prodotti Digital BSS costruiti su Microsoft Azure ai Digital Service Provider (DSP). Grazie a questa integrazione, i fornitori di servizi saranno in grado di innovare e adattarsi rapidamente, offrendo al contempo un’esperienza superiore ai clienti.





Con il 5G e l’Internet of Things (IoT) che ridefiniscono il panorama del settore, l’infrastruttura IT dei service provider è oggi più agile e cloud-native insieme alle applicazioni sottostanti per supportare le funzioni di ricarica, fatturazione e partner in modo dinamico. La Digital Suite-5 di Tecnotree per i consumatori e la monetizzazione aziendale è conceoito in modo nativo per funzionare su Kubernetes ed è allineato con il cloud Microsoft Azure per guidare trasformazioni multi-tenant e multi-regione che consentono alle imprese di ridurre il costo totale di proprietà (TCO) eliminando significativi investimenti iniziali.

