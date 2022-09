Riassunto: Space Compass e Skyloom siglano term sheet per servizi di trasmissione ottica di dati per il mercato dell’osservazione terrestre

TOKYO e OAKLAND, California–(BUSINESS WIRE)–Skyloom e Space Compass (nuova joint venture tra NTT e SKY Perfect JSAT) hanno annunciato in data odierna di aver siglato un term sheet per il lancio del primo servizio geostazionario (GEO) di ritrasmissione dati in Asia, che si avvarrà dei sistemi di punta di networking e comunicazione di Skyloom per il trasferimento ad alta capacità e in tempo reale di dati direttamente nel cloud a servizio del mercato in rapida crescita dell’osservazione della Terra. Le aziende prevedono di allestire il primo nodo infrastrutturale di rete in Asia nel 2024, con l’espansione entro il 2026 della costellazione GEO per ampliare la capacità e la copertura globale.

