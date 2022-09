Riassunto: Skyroot Aerospace raccoglie 51 milioni di dollari guidati da GIC per dare impulso al nuovo futuro dei lanci di piccoli satelliti

HYDERABAD, India–(BUSINESS WIRE)–La startup di tecnologia spaziale Skyroot Aerospace indiana, ha raccolto con successo 51 milioni di dollari di finanziamenti di serie B guidati da GIC, una società di investimento leader a livello mondiale. Si tratta del più grande round di finanziamento mai avvenuto nel settore privato indiano delle tecnologie spaziali, che convalida i punti di forza di Skyroot nella tecnologia spaziale e aiuta a soddisfare la crescente domanda dei mercati internazionali dei piccoli satelliti.





Nell’ambito dell’investimento, Mayank Rawat, amministratore delegato di GIC India Direct Investment Group, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Skyroot.

“Questo round ci mette in una traiettoria di iper-crescita, finanziando tutti i nostri lanci iniziali, e ci permette di costruire l’infrastruttura per soddisfare l’elevata frequenza di lancio richiesta dai nostri clienti satellitari. Il nostro obiettivo è quello di diventare il miglior fornitore di servizi di lancio e la destinazione ideale per i lanci di piccoli satelliti a prezzi accessibili e affidabili”.

