Riassunto: SIAL Paris presenta CXMP, il suo catalogo digitale

Questo strumento consente agli espositori e ai visitatori della fiera di ottimizzare le loro opportunità commerciali, 365 giorni l’anno.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Per la sua edizione 2022, SIAL Paris presenta un nuovo catalogo online sul mercato CXMP che elenca i 7.000 espositori e i loro prodotti. Sviluppata dal Comexposium Group per accompagnare i clienti tutto l’anno, la piattaforma è organizzata in tre sezioni: Food, Fashion and Sport (Cibo, Moda e Sport). Attraverso la piattaforma, gli espositori e i visitatori di SIAL Paris vengono accolti per entrare in una comunità di oltre 300.000 venditori e acquirenti.

Una vetrina digitale per una maggiore visibilità

