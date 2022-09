Riassunto: Seoul Semiconductor fa causa a Feit Electric per violazione di brevetto

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), leader globale nell’innovazione di prodotti e tecnologie LED, annuncia di aver intentato una causa legale per violazione di brevetto presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California contro Feit Electronic (“Feit”), il maggior produttore di lampadine degli Stati Uniti.





Nella citazione si afferma che i prodotti per illuminazione di Feit violano dodici brevetti sui LED e si chiede un’ingiunzione permanente che ne impedisca la vendita.

Seoul Semiconductor (“Seoul”) ha già ottenuto ingiunzioni permanenti contro numerosi rivenditori di prodotti Feit nel distretto orientale del Texas, nel 2019, e nel distretto centrale della California, nel 2020.

