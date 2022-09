Riassunto: Schlumberger si aggiudica il progetto sui dati energetici di Wintershall Dea

L’implementazione della piattaforma dati OSDU romperà i silo di dati e accelererà il time to value

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi di essere stata scelta da Wintershall Dea come partner privilegiato per l’accelerazione del programma di trasformazione del sottosuolo Terra Nova. In collaborazione con Microsoft, Schlumberger è stata la prima a contribuire con il codice open source del suo ecosistema di dati DELFI* all’OSDU™, un’unica piattaforma di dati di riferimento cloud-based, che Wintershall Dea utilizzerà per accelerare la fornitura della sua piattaforma di dati del sottosuolo al fine di supportare la sua attività nel prendere decisioni più intelligenti, più velocemente.

“Wintershall Dea utilizzerà la soluzione di Enterprise Data Management di Schlumberger, pronta all’implementazione,e realizzata appositamente per l’OSDU, con l’obiettivo di mettere in collegamento le persone, le applicazioni e i dati che guidano la sua attività”, ha dichiarato Rajeev Sonthalia, presidente di Digital & Integration, Schlumberger.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

