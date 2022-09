Riassunto: Schlumberger lancia una soluzione per i dati aziendali

I clienti prenderanno decisioni basate sui dati, più rapide e su larga scala, grazie alle soluzioni cloud native totalmente integrate basate su Microsoft Energy Data Services

LUCERNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger oggi annuncia il rilascio commerciale di Schlumberger Enterprise Data Solution, un prodotto basato su Microsoft Energy Data Services. Sviluppato per offrire fornire le capacità più complete per i dati subsurface, in linea con i requisiti emergenti dell’OSDU™ Technical Standard, un nuovo standard aperto di settore per i dati energetici, il prodotto Enterprise Data Solution consente al comparto energetico globale di accedere a volumi di dati senza precedenti.

Questa tecnologia consente ai clienti di integrare i dati di tipo subsurface con tecnologie e flussi di lavoro di diversi fornitori.

