Riassunto: Schlumberger lancia il Digital Platform Partner Program

I fornitori indipendenti di software potranno creare, commercializzare e vendere soluzioni e app tramite la piattaforma digitale targata Schlumberger e offrire ai clienti tutto il potere dell’innovazione

LUCERNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Oggi Schlumberger ha lanciato il suo Digital Platform Partner Program, l’iniziativa che consentirà ai fornitori di software indipendenti (ISV) di sfruttare l’apertura e la flessibilità della piattaforma digitale di Schlumberger per creare nuove applicazioni e software e proporli al mercato. I clienti di Schlumberger potranno accedere a un’ampia gamma di soluzioni digitali interoperabili a supporto del processo decisionale basato sui dati per tutta la catena del valore dell’energia, velocizzando nettamente il time to value dalla trasformazione digitale, su scala globale.

“Questo Digital Platform Partner Program di Schlumberger riunisce le soluzioni digitali di Schlumberger e di un numero sempre maggiore di ISV, aumentando nettamente la scelta, per i clienti, di flussi di lavoro dei domini dell’intelligenza artificiale (IA) e di quelli arricchiti tramite data science”, ha dichiarato Trygve Randen, direttore della divisione Digital Subsurface Solutions di Schlumberger.

