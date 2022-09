Riassunto: Schlumberger e Cognite forniranno soluzioni basate sui dati su scala globale per l’industria energetica.

La soluzione Enterprise Data con una piattaforma aperta e industriale sblocca i dati operativi dei clienti e fornisce valore più rapidamente

LONDRA e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger (NYSE: SLB) e Cognite, due leader nell’innovazione tecnologica, hanno annunciato oggi una partnership strategica per integrare la Soluzione Enterprise Data di Schlumberger per il sottosuolo con Cognite Data Fusion®, la piattaforma industriale aperta DataOps leader di Cognite. Grazie a questa partnership, i clienti possono integrare i dati provenienti da giacimenti, pozzi e impianti in un’unica piattaforma aperta e sfruttare l’intelligenza artificiale incorporata e gli strumenti di analisi avanzata per ottimizzare la produzione, ridurre i costi e diminuire l’impronta operativa.

