Riassunto: Satellogic firma un accordo triennale con il governo albanese per l’accesso alla costellazione satellitare dedicata

Il modello Constellation-as-a-Service di Satellogic accelererà la partecipazione dell’Albania alla New Space Economy e fornirà una consapevolezza situazionale senza precedenti a livello nazionale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), leader nella raccolta di dati di Osservazione della Terra (Earth Observation – EO) con risoluzione inferiore al metro, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo triennale con il Governo dell’Albania per sviluppare una Costellazione Satellitare Dedicata. Questo programma unico si basa sul modello Constellation-as-a-Service di Satellogic e fornirà all’Albania capacità di immagini satellitari reattive in tutto il suo territorio sovrano.

L’offerta unica di Satellogic consente ai governi comunali, statali e nazionali di gestire una flotta di satelliti su un’area di interesse specifica e di sviluppare un programma di imaging EO con frequenza, risoluzione e costi ineguagliabili.

