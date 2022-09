Riassunto: PRO Unlimited annuncia il rebranding dell’azienda, che prende il nome di Magnit

Nuovi il nome e la tagline, per evidenziare l’impegno continuativo dell’azienda per velocizzare l’evoluzione del lavoro e trasformarne l’attuale mercato

BURLINGAME, Calif.–(BUSINESS WIRE)–PRO Unlimited, fornitore di una piattaforma di gestione integrata delle risorse umane (IWM), oggi annuncia il cambio della denominazione, che diventa Magnit™, con effetto immediato. Il cambiamento del nome rientra in un più ampio impegno di rebranding per riflettere l’impegno dell’azienda, che punta a promuovere la prossima era dal lavoro. Il nuovo nome è accompagnato da una tagline, The Evolution of WorkTM (L’evoluzione del lavoro), a riprova della missione aziendale: trasformare in eccellenza ogni lavoratore e ogni organizzazione nel mondo.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Andrew Petro, Account Manager



Matter Communications



MagnitPR@matternow.com