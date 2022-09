Riassunto: Optikos annuncia nuovi prodotti di test ottici per soddisfare le esigenze di imaging del settore automobilistico

WAKEFIELD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Optikos Corporation ha introdotto tre nuovi prodotti a OpTest® e Meridian® le linee di prodotti per la metrologia delle lenti e delle telecamere, sviluppate per soddisfare i requisiti specifici delle condizioni di test e di acquisizione delle immagini nel campo dell’imaging automobilistico.

Optikos ha una lunga storia di pionierismo nello sviluppo e nella commercializzazione di apparecchiature di prova per la valutazione di obiettivi e fotocamere, tra cui le famiglie di prodotti OpTest ® e LensCheck™ che sono considerati lo standard di riferimento per la valutazione della qualità dell’immagine degli obiettivi; e la linea di prodotti Meridian, per la misurazione delle prestazioni di una fotocamera assemblata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Susan Hess



+1 617-902-3117



shess@optikos.com