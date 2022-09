Riassunto: OPEX® Corporation continua a far rispettare la propria proprietà intellettuale presentando nuove denunce di violazione di brevetti

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX Corporation, un fornitore globale di soluzioni innovative per i depositi e l’automazione di documenti e posta, ha annunciato oggi di aver presentato denunce di violazione di brevetti presso la Commissione per il commercio internazionale (ITC) statunitense e il Tribunale di distretto degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania contro HC Robotics (aka Huicang Information Technology Co., Ltd.) di Hangzhou City, Cina (“HC Robotics”) e Invata, LLC (d/b/a Invata Intralogistics) di Conshohocken, Pennsylvania (“Invata”) sulla base di quanto segue: produzione, utilizzo, commercializzazione, vendita e/o importazione che viola pareti automatizzate e sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero, veicoli associati, software di controllo associato e le loro parti componenti.

