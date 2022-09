Riassunto: Onera lancia in Europa soluzione innovativa per la diagnosi dei disturbi del sonno

In occasione del congresso internazionale 2022 della European Respiratory Society (ERS) Onera Health ha annunciato il lancio di Onera Polysomnography-as-a-Service in mercati europei selezionati.

EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Onera Health, leader della trasformazione della medicina del sonno e del monitoraggio da remoto, ha annunciato in data odierna il lancio ufficiale in Europa della sua rivoluzionaria soluzione per la diagnosi dei disturbi del sonno. Il servizio si basa sul sistema di test del sonno Onera, che ha ottenuto la marcatura CE e l’approvazione della FDA, e sulla piattaforma sanitaria digitale Onera. Consente ai professionisti di condurre studi del sonno comodamente a domicilio del paziente mantenendo una qualità di livello clinico pari a quella dei test diagnostici in laboratorio.

Ruben de Francisco, amministratore delegato nonché uno dei fondatori di Onera Health, ha spiegato: “Per anni la diagnosi esaustiva dei disturbi del sonno è stata possibile principalmente in laboratori in regime di ricovero, con la necessità di risorse significative, tempi di attesa lunghi e, spesso, un’esperienza per il paziente di scarsa qualità.

