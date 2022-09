Riassunto: NuID lancia l’ecosistema alimentato dal token Kii per conferire agli utenti il diritto di controllare la propria identità digitale

GEORGE TOWN, Isole Cayman–(BUSINESS WIRE)–NuID, una soluzione di identità e autenticazione decentralizzata, ha annunciato oggi il lancio dell’ecosistema Nu Identity (NuID).





L’ecosistema fornirà agli utenti di Internet la possibilità di possedere e controllare la propria identità digitale utilizzando servizi basati sulla soluzione di autenticazione a conoscenza zero di NuID.

Il Nu Identity Ecosystem è alimentato da Kii, un nuovo token di utilità, la cui vendita pubblica inizierà in data odierna. L’azienda sta utilizzando LATOKEN come piattaforma di lancio per il suo IEO e lancerà il token in partnership con The Kii Foundation.

