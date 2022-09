Riassunto: NTT: raggiunta la capacità record mondiale di 1,2 Tbit/s da un processore di segnali digitali coerente-dispositivo ottico di nuovo sviluppo

Per una capacità superiore, maggiori distanze di trasmissione e un minor consumo di energia delle reti ottiche

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (NTT, sede: Chiyoda-ku Tokyo; presidente e CEO: Akira Shimada) ha sviluppato un processore di segnali digitali coerente- dispositivo ottico che offre la maggior capacità al mondo di trasmissione ottica, 1,2 Tbit/s per lunghezza d’onda, una velocità 1,5 volte superiore rispetto al passato. Con questo sviluppo, NTT risponde alla sfida legata alla disponibilità di una tecnologia di trasmissione ottica avanzata in grado di aumentare la capacità dei sistemi esistenti in modo significativo e conveniente, al contempo tagliando sul consumo di energia dei dispositivi TLC.

