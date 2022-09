Riassunto: NTT raggiunge il più veloce funzionamento a zero bias al mondo di un fotorivelatore al grafene

Una nuova ricerca dimostra la promessa del grafene come materiale per fotorilevatori di banda larga ad alta velocità

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (“NTT”) e il National Institute for Materials Science (NIMS) hanno ottenuto assieme il funzionamento a zero bias più veloce al mondo1 (220 GHz) di un fotorilevatore al grafene (PD) 2. Inoltre, la ricerca condotta da NTT e NIMS ha chiarito per la prima volta il processo di conversione ottica-elettrica (O-E) nel grafene. Il grafene possiede alta sensibilità e una risposta elettrica ad alta velocità a un’ampia gamma di onde elettromagnetiche, dal terahertz (THz) all’ultravioletto (UV). Quindi è un materiale di fotorilevamento promettente perché consente una conversione O-E ad alta velocità a gamme di lunghezza d’onda in cui i dispositivi a semiconduttori esistenti non possono operare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

