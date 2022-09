Riassunto: Novatti Group adotta la tecnologia AI di ThetaRay per monitorare i pagamenti globali

La fintech australiana implementa la soluzione SaaS AML per aumentare le opportunità di espansione globale e il servizio clienti

MELBOURNE, Australia e NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, un importante fornitore di tecnologia potenziata dall’AI per il controllo delle transazioni, oggi ha annunciato che Novatti Group (ASX:NOV), un’importante fintech che consente alle aziende di erogare e ricevere pagamenti, ha scelto SONAR, la soluzione di ThetaRay SaaS AML (anti-money laundering) per l’anti-riciclaggio di denaro per il controllo delle transazioni, per proteggere i suoi servizi di pagamenti globali in aumento dal riciclaggio di denaro e da altri reati finanziari.





Dalla sede in Australia, Novatti Group consente ad aziende e individui di effettuare pagamenti a livello nazionale e internazionale. Attualmente Novatti serve 59 paesi con prodotti che comprendono trasferimenti internazionali, portafogli digitali e voucher e pagamenti all’estero.

