Riassunto: NetWitness sceglie Tod Ewasko come responsabile prodotti

BEDFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–NetWitness, fornitore di fiducia a livello mondiale per le tecnologie di cybersicurezza e di servizi di risposta agli incidenti, oggi annuncia la nomina di Tod Ewasko a nuovo responsabile prodotti.

“Mentre NetWitness continua a ridefinire i limiti dell’XDR (extended detection and response), e un numero crescente di organizzazioni punta a investire nel rilevamento delle minacce, per noi diventa sempre più importante espandere le capacità e l’offerta dell’azienda, per rispondere alla domanda dell’attuale ambiente della cybersicurezza”, è stato il commento di Ken Naumann, CEO di NetWitness. “Forte di quasi due decenni di esperienza nello sviluppo prodotti, Tod è ben posizionato per aiutare NetWitness a capitalizzare il portafoglio prodotti già esistente e a fornire ai clienti sicurezza integrata”.

