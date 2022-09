Riassunto: Netcetera e Mastercard semplificano i pagamenti digitali: Digital First partner del programma Mastercard Engage

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–Netcetera, società di software a livello globale ed esperta di soluzioni di pagamento digitale comode e sicure, è stata scelta come un partner di Digital First by Mastercard. Engage, la rete globale di partner di Mastercard, offre ai clienti accesso a una rete di aziende qualificate in tecnologia e fintech in grado di implementare rapidamente soluzioni Mastercard Digital First. Queste soluzioni, compresi i prodotti Netcetera per il pagamento sicuro, consentono esperienze di pagamento totalmente digitali per i consumatori.

I pagamenti digitali sono ovunque: nei negozi online, nelle app, alla cassa con lo smartphone. E la domanda di esperienze digitali da parte dei consumatori è in aumento.

