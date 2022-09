Riassunto: NelsonHall nomina Mercans leader globale nella tecnologia del payroll nel NEAT Assessment for Payroll Services 2022

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mercans, leader globale nella tecnologia del payroll, è stato nominato Leader nella valutazione annuale NEAT di NelsonHall delle principali aziende di payroll in tutto il mondo. NelsonHall ha posizionato Mercans ai vertici della classifica come azienda Multi-Country Payroll (azienda multinazionale di payroll) per la sua capacità di soddisfare le esigenze future di clienti globali del settore payroll, oltre alla sua capacità di portare vantaggi immediati ai suoi clienti.





“Siamo lieti che Mercans sia stata riconosciuta da NelsonHall come un leader nel settore globale del payroll. Non c’è un’altra soluzione disponibile sul mercato che consente ai clienti per generare payroll in 160 paesi su un’unica piattaforma”, ha detto Andre Voolaid, CTO di Mercans.

