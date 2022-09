Riassunto: MTN Nigeria lancia Metamorphose, powered by Tecnotree

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, leader mondiale dei sistemi di supporto al business digitale, ha annunciato la sua partnership con MTN Nigeria per una nuova iniziativa: Metamorphose. MTN Metamorphose è un programma di trasformazione per migliorare la presenza digitale dell’azienda per i consumatori e le imprese, grazie alla suite digitale di Tecnotree.

Questa iniziativa trasformerà i processi aziendali e digitali di MTN con un approccio strategico alle persone e alla tecnologia. L’obiettivo del programma è quello di adattarsi alle esigenze dei clienti, migliorarne l’esperienza e diventare il facilitatore della vita digitale attraverso offerte personalizzate incentrate sul cliente.

Lo stack digitale di punta di Tecnotree è aperto, inclusivo, dinamico e pronto per il 5G. Dispone di funzionalità AI/ML e di estensibilità del cloud che hanno trasformato le applicazioni e i servizi al di là della connettività.

Contacts

Padma Ravichander, Tecnotree CEO



Email: marketing@tecnotree.com