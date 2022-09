Riassunto: MSCI lancia una serie di moduli che offrono dati approfonditi e utili volti a ottimizzare i processi di gestione del rischio per gli investitori

Il primo modulo, Risk Insights, presenta pannelli interattivi che utilizzano funzioni di analisi e di erogazione cloud per sintetizzare le misure del rischio correlato agli investimenti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE: MSCI), leader mondiale nel settore degli investimenti che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, ha annunciato il lancio di Risk Insights, il primo modulo di una nuova piattaforma di analisi, MSCI Insights, che calcola, memorizza e presenta in modo razionale e intuitivo un’ampia gamma di misure del rischio per aiutare gli investitori a individuare tendenze e rispondere a cambiamenti rapidi nei mercati.

Gli investitori istituzionali saranno in grado di accedere a una varietà di analisi e dati di MSCI tramite MSCI Insights, che presenterà moduli illustranti parametri relativi alla performance, dati sugli indici, dati sui problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e dati sul clima.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media

PR@msci.com

Sam Wang +1 212 804 5244



Melanie Blanco +1 212 981 1049



Laura Hudson +44 (0) 207 336 9653



Tina Tan +852 2844 9320

Servizi clienti globali MSCI

Servizio clienti EMEA + 44 20 7618.2222



Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567 (numero verde)



Servizio clienti Asia – Pacifico + 852 2844 9333