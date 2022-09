Riassunto: MFA offre alle imprese nuovi strumenti per semplificare l’implementazione delle reti private

Highlights principali:

MFA, l’Alleanza per le reti private, presenta nuove risorse di settore per le imprese, al fine di semplificare il loro percorso verso reti private ottimizzate, affidabili e sicure nello spettro con licenza locale, condiviso e senza licenza.

Tra i nuovi strumenti figurano i progetti tecnologici per le reti private 5G, una mappa interattiva delle opzioni di spettro disponibili, un tracker delle reti private e un programma di identificazione delle reti.

MFA lancia una nuova newsletter, “MFA Insights: Private Network Report”, per condividere gli aggiornamenti sulle ultime implementazioni di reti private, sulla disponibilità di spettro, sui white paper, sui casi di studio e altro ancora.

MFA sponsorizza la Hannover Messe USA, dal 12 al 17 settembre a Chicago, con opportunità di intervento nel Solutions Theater e presenta le risorse tecnologiche nello stand #134661.

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–MFA, l’alleanza di settore che sostiene l’adozione delle reti private, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo centro risorse sul proprio sito web per consentire alle imprese di accedere agli strumenti che aiuteranno le loro implementazioni di reti private basate su 3GPP e per mettere in evidenza le reti private a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa:



Elza Wong



Nereus per MFA



press@mfa-tech.org