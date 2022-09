Riassunto: Maxion Wheels annuncia i prossimi investimenti in un portafoglio di ruote per veicoli commerciali

L’espansione della capacità di ruote in acciaio e nuove ruote in alluminio forgiato posizionano l’azienda come una soluzione unica

HANNOVER, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxion Wheels, il più grande produttore mondiale di ruote, ha annunciato oggi che il suo nuovissimo impianto di ruote in acciaio per camion con l’azienda partner Inci Holding, è pronto ad aprire i battenti in Turchia. Le due società costruiranno anche un impianto per offrire ruote in alluminio forgiato per Veicoli Commerciali (VC) all’inizio del 2024. Gli investimenti totali superano i 150 milioni di dollari USA dal 2021 al 2025, nei prossimi anni, e valorizzano ulteriormente il portafoglio esistente di ruote in acciaio di Maxion Wheels, uno dei principali al mondo, mentre estende la sua impronta ad applicazioni per veicoli commerciali, dove l’alluminio è la soluzione preferita.

