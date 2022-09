Riassunto: Magnit chiama l’esperta del settore Sam Smith a dirigere le operazioni nell’area EMEA

La signora Smith aiuterà a estendere la presenza all’estero dell’azienda e a favorire l’evoluzione globale del lavoro

BURLINGAME, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Magnit (in precedenza PRO Unlimited), fornitore di piattaforme gestionali integrate per le risorse umane (IWM, Integrated Workforce Management), oggi ha annunciato l’arrivo di Sam Smith nel team di alti dirigenti esecutivi dell’azienda. La signora Smith, che assume il ruolo di presidente dell’area EMEA, contribuirà a estendere la presenza di Magnit nella regione e a promuovere l’evoluzione continua del lavoro.

“Grazie alla sua storica competenza nel settore, Sam è perfetta per dirigere le attività di Magnit nell’area EMEA mentre definiamo la nostra prossima fase”, è il commento di Kevin Akeroyd, CEO di Magnit. “Condivide la visione di Magnit per l’evoluzione del lavoro e vanta l’esperienza, passione e capacità di leadership necessarie per attuarla. La competenza e il punto di vista unico di Sam aiuteranno la piattaforma gestionale integrata delle risorse umane targata Magnit a trasformare e modernizzare l’imprevedibile settore della forza lavoro in tutto il mondo”.

