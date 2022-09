Riassunto: L’indagine globale 2022 sui data center di Uptime Institute rivela una forte crescita del settore, mentre gli operatori si preparano all’ampliamento dei requisiti di sostenibilità

I risultati evidenziano il crescente bisogno, in tutto il settore, di ottenere cospicui miglioramenti dell’efficienza, di perfezionare le pratiche delle comunicazioni sulla sostenibilità, di prevenire costose interruzioni e altro ancora

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute oggi ha annunciato la pubblicazione della sua 12a indagine globale sui data center. I risultati evidenziano un settore in espansione, dinamico e sempre più resiliente, ma tuttora alle prese con la crescente pressione per il progresso e la comunicazione in materia di sostenibilità, la persistente carenza di personale, i ritardi nella supply chain, le costose interruzioni e altre problematiche complesse.

“ Il settore globale delle infrastrutture digitali continua a beneficiare di una forte crescita ed espansione, malgrado i numerosi ostacoli che gli operatori affrontano attualmente”, ha affermato Andy Lawrence, direttore esecutivo per la ricerca presso Uptime Institute Intelligence.

