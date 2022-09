Riassunto: Le tecnologie di difesa dalle minacce di Verimatrix sono impiegate dal più grande servizio di shopping online dell’Arabia Saudita

Jarir sceglie le soluzioni Verimatrix App Shield e Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) per proteggere la preziosa proprietà intellettuale dagli hacker

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader di settore in soluzioni per il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi che Jarir, Saudi Arabia’s largest ecommerce and online shopping service, selected Verimatrix’s App Shield Pro con monitoraggio, parte della famiglia di prodotti Extended Threat Defense (XTD) per salvaguardare la preziosa proprietà intellettuale dei suoi servizi per utenti Android.

Con milioni di persone che utilizzano la sua popolare applicazione per lo shopping, Jarir ha cercato una soluzione rapida ma comprovata per ottenere le più recenti protezioni contro minacce come il reverse engineering e il repackaging.

