Riassunto: L’articolo di Nexign è stato incluso nel Benchmark Report del TM Forum

San Pietroburgo, Russia–(BUSINESS WIRE)–Nexign, provider di primo piano di soluzioni BSS e di digitalizzazione, annuncia che il suo articolo è stato incluso nel Benchmark Report di TM Forum “Telco Revenue Growth” (Crescita dei ricavi delle Telco): Taking It to the Next Level”. Il report analizza i principali settori e servizi che interessano i Communications Service Provider (CSP) e le aree di crescita e di flessione. Il Benchmark report si basa su ricerche raccolte da 33 dei maggiori operatori mondiali e costituisce una fonte di informazioni preziose sui fattori che influenzano il successo della trasformazione da telco-to-techco.





L’articolo di Nexign “Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core” (Sfruttare i flussi di reddito tradizionali e nuovi sulla strada della maturità: l’armonizzazione del nucleo BSS) analizza le sfide principali che i CSP moderni devono affrontare per andare oltre le comunicazioni tradizionali ed esplorare i mercati verticali.

