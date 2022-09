Riassunto: La World Smart City Expo 2022 si conclude registrando un interesse a livello globale per la città intelligente in Corea

– Sono stati stipulati contratti per una cifra record di 117,8 miliardi di won coreani (KRW) (84,7 milioni di USD), con il maggior numero di partecipanti nella storia dell’evento, 30.327 visitatori provenienti da 301 istituti di 23 paesi.

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–La World Smart City Expo 2022, tenutasi nel centro espositivo KINTEX, in Corea del Sud, dal 31 agosto al 2 settembre, si è conclusa registrando un enorme successo, con cifre record per accordi commerciali stipulati e numero di visitatori.

Nonostante la pandemia, l’evento ha registrato un numero record di 30.327 visitatori, che ha rispecchiato il forte interesse e l’entusiasmo del pubblico per le città intelligenti.

Alla fiera hanno partecipato 301 istituti provenienti da tutto il mondo e nel centro espositivo sono stati allestiti 1.548 stand.

