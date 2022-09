Riassunto: La leader della customer experience omnicanale Cindy Davis entra a far parte del CdA di Airship

L’alta dirigente esperta di marketing ed e-commerce, analisi e coinvolgimento clienti, fidelizzazione e gestione dei brand, apporta la sua competenza in materia di trasformazione digitale globale al consiglio di amministrazione di Airship

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Airship, l’azienda che analizza le esperienze sulle app per dispositivi mobili, oggi ha annunciato la nomina di Cindy Davis nel consiglio di amministrazione. La signora Davis apporta un’esperienza più che decennale nella leadership dirigenziale nel campo della promozione di più solide customer relationship, grazie a strategie incentrate sul digitale, per importanti marchi del calibro di Bed Bath & Beyond, L Brands, The Walt Disney Company, Walmart, Sam’s Club e altri ancora. Cindy attualmente siede nel CdA di Destination Pet e nel consiglio di amministrazione fiduciaria di William & Mary, Mason School of Business.





