Riassunto: La fintech della mobilità Moove si allea con Uber UK per portare migliaia di veicoli elettrici a Londra

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Moove, la prima società fintech per la mobilità al mondo e il più grande partner nella fornitura di veicoli a Uber nella regione EMEA, annuncia il lancio a Londra nell’ambito della sua espansione globale.

Moove, una startup di origine africana con una crescente clientela globale di imprenditori della mobilità, è approdata in Europa con un modello di rent-to-buy 100% veicoli elettrici (EV) che offre accesso a veicoli nuovi a zero emissioni a una tariffa fissa settimanale. Moove mira a diventare il più grande partner EV sulla piattaforma Uber di Londra, con piani per aumentare il parco veicoli fino a 10.000 unità entro la fine del 2025, creando opportunità di guadagno sostenibili e contribuendo agli obiettivi di emissioni nette zero della città.

