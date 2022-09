Riassunto: KCAS estende la sua presenza transatlantica con l’acquisizione della francese Active Biomarkers

L’acquisizione aggiunge competenze bioanalitiche di eccellenza mondiale e una più ampia presenza europea per servizi di analisi di macromolecole biologiche e terapia cellulare/genica.

KANSAS CITY, Kan.–(BUSINESS WIRE)–KCAS Bioanalytical and Biomarker Services (KCAS), un’importante organizzazione di ricerca a contratto (CRO) per servizi bionalitici, supportata da Vitruvian Partners, ha concluso l’acquisizione di Active Biomarkers, con sede a Lione, in Francia. Active Biomarkers è un rinomato laboratorio di sviluppo di test e specialità bioanalitiche con competenze in oncologia, infettivologia, disturbi infiammatori e neurodegenerativi. I termini finanziari dell’operazione non sono stati divulgati. Già di proprietà del suo team dirigente e del fondo Turenne Santé, Active Biomarkers opera in una nuova struttura avanzata a Lione, in Francia, con notevoli opportunità di espansione.





