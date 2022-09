Riassunto: ISACA amplia la presenza europea con una nuova sede a Dublino

La sede europea di ISACA servirà meglio i suoi oltre 30.000 membri locali e porterà avanti la fiducia nel digitale e la sicurezza informatica nella regione

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–A seguito della continua crescita e dello sviluppo degli ultimi 50 anni, ISACA, l’associazione professionale globale che promuove individui e le organizzazioni nella loro ricerca della fiducia digitale, sta ampliando la sua portata internazionale e aprendo una nuova sede a Dublino, la prima in Europa.





Il successo di ISACA è definito dalla passione, dal lavoro duro e dall’impegno dei suoi oltre 165.000 membri in più di 180 paesi in tutto il mondo. In Europa, l’organizzazione conta più di 30.000 membri che lavorano nel settore delle informazioni e della sicurezza informatica, dell’assurance, della governance, del rischio e della privacy provenienti da vari settori, come quello bancario e finanziario, governativo, delle telecomunicazioni, ingegneristico, della contabilità pubblica, dell’istruzione, della vendita al dettaglio, della sanità, dei beni di largo consumo, automobilistico, dei servizi di pubblica utilità, e degli alimentari e bevande, tra gli altri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Esther Almendros, ealmendros@isaca.org, T: +1 847-660-5777, M: +34 692 669 722